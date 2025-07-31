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Патріотичний фестиваль „Чорна вишиванка“

By Updated:2 Mins Read

Під час фестивалю патріотичної пісні „Чорна вишиванка“. БЕРЕЖАНИ. – На хуторі Кулеби, що знаходиться в Нараївській громаді на Бережанщині і об’єднує Тер­но­піль­ську, Львівську та Івано-Франків­ську області, відбувся щорічний патріотичний фестиваль „Чорна виши­ванка“. Він проводиться в пам’ять про загиблих молодих героїв, підпільників ОУН, які віддали життя за свободу України. Мужні патріоти вели боротьбу за українську державність,...


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