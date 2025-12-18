Переговори делеґацій США і України

Росія відкинула пропозицію щодо різдвяного перемир’я БЕРЛІН. – 15 грудня добіг кінця дру­гий раунд переговорів Президента Володимира Зеленського та української делеґації з представниками США. Участь у переговорах з боку США брали спец­представник президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. 14 грудня у Берліні розпо­чалися пере­мовини, які тривали понад п’ять годин. Переговори були склад­ними,...