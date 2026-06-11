Переговори про вступ України до ЕС

БРЮССЕЛЬ. – Еврокомісарка з питань розширення Марта Кос офіційно підтвердила, що 15 червня Европейський Союз офіційно відкриє переговори про вступ України. Планується провести міжурядову конференцію з Україною для офіційного відкриття переговорів у межах першого кластера законодавства ЕС “Основи”, куди входять питання правосуддя, інституцій, системи закупівель, фінансова контроля та статистика. Евроко­місарка також зазначила, що після відкриття...