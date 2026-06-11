Переговори про вступ України до ЕС

БРЮССЕЛЬ. – Еврокомісарка з питань розширення Марта Кос офіційно підтвердила, що 15 червня Европейський Союз офіційно відкриє переговори про вступ України. Планується провести міжурядову конференцію з Україною для офіційного відкриття переговорів у межах першого кластера законодавства ЕС “Основи”, куди входять питання правосуддя, інституцій, системи закупівель, фінансова контроля та статистика. Еврокомісарка також зазначила, що після відкриття...
Previous ArticleМолитовний сніданок Чорноморського реґіону
Next Article Болгарія не постачатимe зброї Україні