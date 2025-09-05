Передали кошти на потреби України

БРЮССЕЛЬ. – Европейський союз передав 3.7 млрд евро на потреби України завдяки прибутку, що генерують російські знерухомлені активи. Про це 1 вересня під час пресконференції у Вільнюсі заявила президентка Еврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 30 серпня подальшу долю російських заморожених активів обговорювали міністри закордонних справ держав-членів ЕС. Чільна дипломатка Кая Каллас заявила, що повернення коштів...