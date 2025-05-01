Передали США зустрічні пропозиції

Справа: Міністер оборони України Рустем Умєров, Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга, Міністер закордонних справ Великобританії Девід Леммі та Міністер оборони Великобританії Джон Гілі. ЛОНДОН. – Інформаційне аґентство Reuters опублікувало текст зустрічних пропозицій, які, за його даними, представники України та европейських країн передали американській стороні на переговорах у Лондоні 24 квітня. Зокрема, сторони підтримують повне...