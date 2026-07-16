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Перейменування міста стало святом

By Updated:2 Mins Read

Молодіжний ансамбль „Аніма“ біля пам’ятника Марку Кропивницькому. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 14 липня відзначили 10-ту річницю перейменування міста. З цієї нагоди у Театральному сквері відбувся урочистий захід біля пам’ятника Марку Кропивницькому. Він розпочався з покладання квітів та хвилини мовчання на вшанування пам’яті українців, які загинули, захищаючи свободу та незалежність держави. Просвітницькі заходи також відбулися в музеї Марка...


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