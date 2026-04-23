Перемога Румена Радева в Болгарії

Румен Радев серед виборців. (Фото: ВВС News Україна) СОФІЯ. – Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 100 відс. протоколів, згідно з якими партія Румена Радева „Проґресивна Болгарія“ отримала найбільшу кількість голосів за підсумками дострокових парляментських виборів, які відбулися 19 квітня. Партія Радева здобула 44.594 відс. від усіх поданих бюлетенів. Остаточний розподіл мандатів дає „Проґресивній Болгарії“ в...