Перемоги над московитами

Виходячи із сьогоднішніх реалій українсько-російської війни, аґресивного вторгнення Росії в Україну, варто повернутися до історії наших взаємин на полі бою впродовж століть. Попри імперські твердження про правічну дружбу українського і російського народів, а насправді за цим стоїть твердження, що українців взагалі не існує, як і не існувало української держави, історичні факти підтверджують, що українські збройні...