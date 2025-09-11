Переселенців навчають швейної справи

Українки освоюють професію кравчині. БЕРЕЖАНИ. – Місцем розради, турботи, дружнього спілкування та навчання з початку великої війни для багатьох переселенців та бережанців стала громадська організація „Креативний хаб Бережани“. Її створив Віктор Грубяк, який переїхав сюди з Харкова. У Бережанах колись мешкали його батьки і в час повномаштабного вторгнення він згуртував сотні біженців, які отримали тут...