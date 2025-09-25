Тетяна Зелена, Лариса Левчун (посередині), Олександр Тарасов. ВЕНОТЕНЕ, Італія. – На острові Вентотене 12-14 вересня відбулася Перша Европейська конференція за свободу та демократію, організована Офісом Европейського парляменту в Італії у співпраці з Представництвом Европейської комісії в Італії. Серед організаторів – Віцепрезидентка Европей­ського парляменту Піна Пічерно, керівник Офісу Европарляменту в Італії Карло Кораццо. У конференції взяла...