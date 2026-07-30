На трибуні форуму – Олесь Городецький РИМ, Італія. – Відбулася перша Національна асамблея руху европеїстів (Europeisti.eu), спрямована на об’єднання лібералів та реформістів для створення центристської альтернативи для розбудови федеративної, демократичної та суверенної Европи. Платформу та політичний рух Europeisti.eu було офіційно представлено та запущено цьогоріч під час публічного заходу у Мілані. Учасники римського зібрання обговорили розбудову...