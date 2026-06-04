Перші форуми старост

Старости Кіровоградщини. СМІЛА, Черкаська область Олександр Вівчарик 22 травня в місті відбувся 1-й Форум старост Черкащини. На зустріч прибули старости з усієї області, чимало народних депутатів України. Перед початком оглядали виставку народних майстрів Смілянщини. Учасників зібрання привітав міський голова Сміли Сергій Ананко. Промовляли перший заступник Голови Верховної Ради, голова партії „Слуга Народу” Олександр Корнієнко, голова...