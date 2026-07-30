Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

„Петрівський ярмарок“ у Чернівцях

By Updated:2 Mins Read

Найбільший весільний буковинський калач занесли до Книги рекордів України. ЧЕРНІВЦІ. – У місті провели традиційний „Петрівський ярмарок“, який має старовинну історію. Вперше він відбувся 240 років тому, коли люди ще на світанку вирушали з буковинських сіл та гірських полонин до Чернівців, щоб продати власну продукцію, познайомитись і повеселитися. Від початку повномаштабної війни такий захід не...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts