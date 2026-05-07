Писанки Зої Сташук в Румунії і Сербії

Зоя Сташук ЯССИ, Румунія. – Травень став виставковим місяцем писанок у Румунії і Сербії. У Яссах, у повітовому центрі збереження та популяризації традиційної культури Румунії, відкрилася виставка „Маніфест життя. Писанки з України“. Експозицію організували у партнерстві з українськими інституціями, зокрема Центром розвитку „Демократія через культуру“, Одеським обласним центром української культури, Буковинським центром культури і мистецтва,...