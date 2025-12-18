Пластуни принесли Вифлеємський вогонь

Передання Вифлеємського вогню в Черкасах. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 14 грудня в Свято-Михайлівському катедральному гарнізонному соборі відбулося урочисте богослужіння з нагоди 27-ої неділі після П’ятдесятниці – Дня пам’яті святих праотців. Архиєрейську Божественну літургію очолив Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан у співслужінні духовенства катедрального собору. Під час спільної молитви духовенство та віряни підносили прохання до...