Пластуни єдналися у Бережанах

Пластуни відзначили День першої пластової присяги. БЕРЕЖАНИ. – Понад 250 пластунів з усього Тернопілля прибули до Бережан, щоб урочисто відзначити 114-ту річницю з Дня першої пластової присяги. Цьогорічний захід присвятили в пам’ять засновника пластового осередку, активного громадського діяча та провідника молодіжного націоналістичного руху Івана Гавдиди. Його життєвий шлях є прикладом відданого служіння Україні, він дбав...