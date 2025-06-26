Пласт допомагає біженцям брати участь у літних таборах

ДЖЕНКІНТАВН, Пенсильванія – Цього літа Пласт, Українська Скавт­ська Організація у США (Пласт-США), готується прийняти понад 180 українських пластунів на своїх таборах, надаючи їм надзвичайно важливе відчуття приналежности, стабільности та безпеки в час, коли на їхній батьківщині тривають потрясіння. Після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, у США спостерігається суттєве зростання кількости української...