Пласт увійшов до УККА

НЮ-ЙОРК. – 16 червня Крайова екзекутива Українського конґресового комітету Америки (УККА), найбільшого крайового представництва українців в Америці, оголосила, що Українська скавтська організація Пласт – США (Пласт США) тепер об’єднана з майже 30 іншими крайовими українсько-американськими організаціями як офіційний член Крайової ради УККА. У половині червня члени Крайової ради УККА зібралися на піврічне засідання у головній...