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Пласт увійшов до УККА

By Updated:2 Mins Read

НЮ-ЙОРК.  – 16 червня Крайова екзекутива Українського конґресового комітету Америки (УККА), найбільшого крайового представництва українців в Америці, оголосила, що Українська скавтська організація Пласт – США (Пласт США) тепер об’єднана з майже 30 іншими крайовими українсько-американськими організаціями як офіційний член Крайової ради УККА. У половині червня члени Крайової ради УККА зібралися на піврічне засідання у головній...


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