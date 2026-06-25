Повернули польські нагороди

КИЇВ. – 19 червня Президент Польщі і провідник опозиційної правопопулістичної партії ПіС Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла в Президента України Володи­мира Зеленського через його рішення надати одному з підрозділів Сил спеціяльних операцій ЗСУ імені „Героїв УПА”. Це найстаріша та найважливіша нагорода Польщі. В. Зеленський не коментував рішення К. Навроцького публічно, але відправив нагороду Навроцькому...