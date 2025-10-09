Повна інформація про українські книжки

Close Menu
КИЇВ. – В Україні створили цифрову платформу Chapter Ukraine, що надає повну інформацію про українські книжки, доступні у перекладі іноземними мовами. Наразі на платформі доступні списки книжок англійською, німецькою та еспанською мовами. Сервіс пропонує ретельно опрацьовані добірки перекладів, кожну з яких розробили досвідчені експерти. „В Україні не було доступного джерела, яке б системно представляло перекладені...


