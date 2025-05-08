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Подарували автомобілі і музичні інструменти

By 2 Mins Read

Громада Буковини отримала автомобілі від німецьких друзів. ЧЕРНІВЦІ. – Чернівецьку область відвідали представники Бото­шан­ської повітової ради з Румунії. Вони побували в реабілітаційному центрі для військових, який партнери допомагали українцям створювати в госпіталі ветеранів війни. Тут є всі умови для лікування та відновлення поранених бійців. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк підписав угоду з представниками Ботошанського...


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