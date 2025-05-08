Подарували автомобілі і музичні інструменти

Громада Буковини отримала автомобілі від німецьких друзів. ЧЕРНІВЦІ. – Чернівецьку область відвідали представники Бото­шан­ської повітової ради з Румунії. Вони побували в реабілітаційному центрі для військових, який партнери допомагали українцям створювати в госпіталі ветеранів війни. Тут є всі умови для лікування та відновлення поранених бійців. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк підписав угоду з представниками Ботошанського...