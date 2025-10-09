Подарували дітям родину

Close Menu
Ветеран війни Олексій Каптур з дружиною та прийомними донечками. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті молитвою за мир та дітей, які залишились без батьківської опіки, відзначили Всеукраїнський день усиновлення. Юні українці, сироти разом з прийомними родинами вшанували воїнів та дітей, які загинули внаслідок війни. Спільну молитву провів о. Юрій Прилепський. Разом з наставниками діти створили квіткові композиції...


