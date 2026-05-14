Подарували радість матерям

Мама героя Галина Чопик отримала подяку від Обласної військової адміністрації. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті провели урочисті заходи до Дня матері, щоб вшанувати українських матерів, які виховали відважних захисників, подарували щасливе дитинство осиротілим та всиновленим дітям. В історичній пам’ятці краю – палаці Потоцьких – вручили найвищу державну відзнаку „Мати-героїня“ 94-ом невтомним і жертовним берегиням українських родин...