БРЮССЕЛЬ. – У штаб-квартирі НАТО 1 вересня відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку з нещодавніми масованими російськими обстрілами. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв, які долучилися до засідання в режимі онлайн, детально поінформували союзників про поточну безпекову...