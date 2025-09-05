Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Позачергове засідання Ради Україна-НАТО

By 1 Min Read

БРЮССЕЛЬ. – У штаб-квартирі НАТО 1 вересня відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку з нещодавніми масованими російськими обстрілами. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв, які долучилися до засідання в режимі онлайн, детально поінформували союзників про поточну безпекову...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts