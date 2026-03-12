Пологові відпустки не скоротять

КИЇВ. – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростувало некоректну інформацію про відпустки, пов’язані з народженням та доглядом за дитиною, у проєкті Трудового кодексу. „У медіа поширюється інформація, що новий Трудовий кодекс нібито скорочує „декрет“ до чотирьох місяців. Це не відповідає дійсності. Автори таких інформаційних повідомлень змішують різні види відпусток, які мають різне призначення“, –...