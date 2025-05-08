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Полтавці подарували дошку Лесі Українки

By 3 Mins Read

Співорганізатори дарування меморіяльної дошки Лесі Українці (зліва): Соломія Ушневич, Людмила Галай, Валентина Шемчук, Зоряна Боднар, Леся Бойко, Оксана Мариняк, Світлана Хмурковська. ЙОНКЕРС, Ню-Йорк. – Школі українознавства ім. гетьмана України Петра Конашевича-Сагайдачного при парафії Св. Михаїла Української греко-католицької церкви (директорка Світлана Хмурковська) завдяки спіль­ній праці Управи Округи Ню-Йорк Союзу українок Америки (голова Оксана Жуков, референтка культури...


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