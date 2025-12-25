Португалія допомагатиме Україні виготовляти морські дрони

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Португалії Луїш Монтенеґру. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Воло­димир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Португалії Луї­шем Монтенеґру, який уперше на цій посаді приїхав до України з візитою. „Хоч ми віддалені одне від одного географічно, але ми є частинами однієї Европи – континенту, в якому від...