Посадили соняшники перед посольством РФ

ВАШІНҐТОН.– Американська столиця 3 червня вп’яте приймала щорічну благодійну та культурно-дипломатичну акцію висаджування соняхів перед посольством РФ у США, яка об’єднала членів українсько-американської громади, дипломатів, активістів та американських друзів України. Про це повідомили в організації US Ukrainian Activists (USUA), яка виступила головним організатором заходу. Традицію солідарности з Україною започаткував у 2022 році американський публіцист і...