Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Посадили соняшники перед посольством РФ

By 1 Min Read

ВАШІНҐТОН.– Американська столиця 3 червня вп’яте приймала щорічну благодійну та культурно-дипломатичну акцію висаджування соняхів перед посольством РФ у США, яка об’єднала членів українсько-американської громади, дипломатів, активістів та американських друзів України. Про це повідомили в організації US Ukrainian Activists (USUA), яка виступила головним організатором заходу. Традицію солідарности з Україною започаткував у 2022 році американський публіцист і...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts