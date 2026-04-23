Посол України прийняла учасників Ukraine Action Student Summit

Посол України у США Ольга Стефанішина з учасниками Ukraine Action Student Summit. ВАШІНҐТОН. – Посол України у США Ольга Стефанішина прийняла учасників Ukraine Action Student Summit. Дипломатка наголосила на стратегічній ролі студентського лідерства у просуванні демократичних цінностей та підтримці боротьби України за суверенітет і свободу. Зустріч, організована Українським товариством Джорджтавн­ського університету спільно з Американською коаліцією...