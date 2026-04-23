Посол Японії відвідав Закарпаття

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (посередині) вітає українців на фестивалі. (Фото: Ужгородська міська рада) УЖГОРОД, Закарпатська область. – У місті провели Всеукраїнські культурні фестивалі, щоб показати краянам і численним гостям з України та світу весняну красу розквітлої сакури на вулицях обласного центру, а також об’єднати довкола культурної спадщини мистецькі колективи з різних реґіонів. Цього...