Постачаємо безпілотники- перехоплювачі Wild Hornets

Терористична Росія випускає рекордну кількість ракет і безпілотників для знищення українців. Але Україна реаґує з вашою допомогою. Наші безпілотники-перехоплювачі Wild Hornets STING здійснили перші відомі збиття безпілотників типу ruzzian Shahed українськими квадрокоптерами. Цей новий потенціял має життєво важливе значення, оскільки допомога США закінчується (включаючи найважливішу протиповітряну оборону), і значно розширює діяпазон, на якому українські захисники...