Почалася вступна кампанія у військових вузах

КИЇВ. – Міністерство оборони України оприлюднило перелік спеціяльностей, за якими цього року здійснюється підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах. В Україні з 1 січня почалася вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Окрім якісної освіти, курсантам надається грошове, речове та медичне забезпечення, а також ґарантується забезпечення житлом. На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни...