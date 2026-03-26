Почали дослідження поховань

УГЛИ, Рівненська область. – Розпочалися пошукові роботи на місці ймовірного поховання мешканців села – українців і поляків, які загинули під час подій Другої світової війни. Запит про проведення таких робіт в селі ініціювала голова товариства „Польсько-українське примирення“ Кароліна Романовська. Експедицію організували у партнерстві з Поморським медичним університетом (Республіка Польща). Роботи проводить підприємство „Доля“ за дозволом...