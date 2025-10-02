Почали ексгумацію поховань УПА

ЛЬВІВ. – Українська експедиція, що складається з дослідників Меморіяльно-пошукового центру „Доля“ зі Львова, 28 вересня розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі: почала досліджувати територію посеред лісу у Карпатах у селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства. Тут можуть бути поховані до 18 вояків Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією людовою в 1947...