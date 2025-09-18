Close Menu
Почесна відзнака для діяспорних родин

ЛЬВІВ. – Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діяспорою (МІОК) започаткував почесну відзнаку „Золоте древо українства“, якою нагороджуватимуть українські діяспорні родини. Це перша в Україні почесна відзнака, що присуджуватиметься українським діяспорним родинам, покоління яких сьогодні і в минулому неустанно зберігали і примножували традиції та цінності української нації за кордоном, тримали зв’язок з Україною, працювали...


