Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Почесний консул України в Ніцці

By 1 Min Read

НІЦЦА. – Президентка Франко-української асоціяції Лазурового узбережжя (AFUCA) Ірина Подиряко призначена почесним консулом України в Ніцці – подія, що має особливе значення для всієї української громади півдня Франції. Кандидатуру І. Подиряко на цю посаду підтримали Посольство України у Франції, МЗС України, а також погодила Французька Республіка. На новій посаді вона виконуватиме низку важливих завдань, зокрема:...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts