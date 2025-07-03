Пошкодили техніку для України

Вандали біля фірми ОIP бельгійського міста Турне. (Фото: з газети „Ізраїль сьогодні“) Останні страшні атаки Росії по Україні, які зачепили одночасно Київ, Смілу, Львів, Дрогобич, Хмельницький, Миколаїв, Запоріжжя не залишили поза увагою українську спільноту Ізраїлю, її проукраїнські громадські організації. Люди збиралися, висловлювати співчуття, переймалися долею знайомих і незнайомих жителів України, надсилали допомогу. У ніч на...
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