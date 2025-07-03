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Пошкодили техніку для України

By Updated:3 Mins Read

Вандали біля фірми ОIP бельгійського міста Турне. (Фото: з газети „Ізраїль сьогодні“) Останні страшні атаки Росії по Україні, які зачепили одночасно Київ, Смілу, Львів, Дрогобич, Хмельниць­кий, Миколаїв, Запоріжжя не залишили поза увагою українську спільноту Ізраїлю, її проукраїнські громадські організації. Люди збиралися, висловлювати співчуття, переймалися долею знайомих і незнайомих жителів України, надсилали допомогу. У ніч на...


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