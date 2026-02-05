Працюють для розвитку Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вручає відзнаки активним мешканцям громади. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Міський голова Руслан Марцінків представив підсумковий звіт громади за 2025 рік. За цей час для допомоги українським захисникам з місцевого бюджету було спрямовано 764 млн грн. Також постійну підтримку отримують ветерани війни, поранені воїни, які перебувають на реабілітації. Завдяки міжнародній співпраці здійснили 12...