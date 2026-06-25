Представниці СФУЖО на сесії Ради ООН

Представниці СФУЖО до ООН – Маріана Євсюкова та Катерина Бондар з Урядовою уповноваженою з гендерної політики Катериною Левченко 19 червня 2026 року. (Фото: Маріана Євсюкова) ЖЕНЕВА. – Представниці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) при ООН – Маріана Євсюкова та Катерина Бондар взяли активну участь у низці заходів, що відбулися протягом першого тижня 62-ої сесії...