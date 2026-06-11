Президент Зеленський відвідав Лондон й Таллінн

Учасники зустрічі в Лондоні у форматі Е3-Україна. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ЛОНДОН. – 7 червня Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Прези­дентом Франції Емманюелем Мак­роном і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі Е3-Україна. Сторони обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та досягнення миру. Є спільна позиція: необхідно активізувати...