Президент Зеленський провів у Ню-Йорку низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади у США. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) В Українському інституті Америки 24 вересня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади у США. Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання в пам’ять про всіх, хто...