Президент зустрівся з делеґацією United for Ukraine

By 1 Min Read

Зустріч з делеґацією міжнародної парляментсь­кої мережі United for Ukraine. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 25 серпня зустрівся з делеґацією міжнародної парляментської мережі United for Ukraine (U4U), подякував її представникам за постійну політичну підтримку України під час війни. Президент зазначив, що єдиний голос і спільна позиція Европи зараз мають особливе...


