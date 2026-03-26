Президент зустрівся з паралімпійцями

Зустріч Президента Володимира Зеленського зі спортовцями Національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський 23 березня зустрівся зі спортовцями Національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Глава...