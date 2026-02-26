Президент нагородив консультанта поліції

Президент України Володимир Зеленський вручає відзнаку ветерану війни Олексію Горбу. ТЕРНОПІЛЬ. – Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом „За заслуги“ III ступеня ветерана війни Олексія Горба. Захисник працює провідним консультантом у Національній поліції Тернопільщини. У минулому році він став членом збірної України на Іграх нескорених у Канаді, здобув срібну відзнаку з адаптивного гірськолижного спорту. Ветеран...