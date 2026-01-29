Президент нагородив 49 чужоземців

Андрія Добрянського відзначено орденом „За заслуги“ КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 49 чужоземців за підтримку України та благодійну діяльність. Нагороди присуджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіяльної цілісности України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі. Чужоземці отримали ордени князя Ярослава Мудрого, „За заслуги“, княгині Ольги,...