Президент підписав закон про евакуацію

КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення обов’язкової евакуації. Документ визначає порядок евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, умови розміщення і забезпечення евакуйованих осіб, а також окремі правила захисту дітей у таких умовах. Евакуація населення, матеріяльних і культурних цінностей проводиться за рішенням Кабінету міністрів або...