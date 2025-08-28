Президент України вручив відзнаки „Національна леґенда України“

Вручення відзнак „Національна леґенда України“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Воло­димир Зеленський 24 серпня вручив 10 відзнак „Національна леґенда України“ військовим, спортовцям, мистцям і меценатам. У 2025 році звання „Національна леґенда України“ отримали Свято­слав Вакарчук – музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту „Океан Ельзи“, який також є Послом доброї волі Програми...