Президент України вручив відзнаки „Національна леґенда України“

Вручення відзнак „Національна леґенда України“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 24 серпня вручив 10 відзнак „Національна леґенда України“ військовим, спортовцям, мистцям і меценатам. У 2025 році звання „Національна леґенда України“ отримали Святослав Вакарчук – музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту „Океан Ельзи“, який також є Послом доброї волі Програми...
