Президент України відвідав Берлін і Осло з офіційною візитою

Учасники міжурядової консультації України та Німеччини. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) БЕРЛІН. – Президент України Володимир Зеленський 14 квітня відвідав Німеччину з офіційною візитою. Він провів переговори з Феде­ральним Канцлером ФРН Фрідрі­хом Мерцом, а також взяв участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Німеччина та Україна підняли свої двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства. Про це заявив ...