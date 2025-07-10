Президент України відвідав Данію

Президент Володимир Зеленський вручає відзнаку Єнсу Фоґу Томсену. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ОРХУС, Данія. – Президент України Володимир Зеленський 3 липня прибув у данське місто Орхус для участи в офіційному заході з нагоди початку головування Данії в ЕС. Вітаючи його, Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен заявила, що Данія зробить усе можливе, щоб допомогти Україні вступити...