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Президент України відвідав США

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Під час зустрічі 28 липня у Білому домі Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) Відбулася церемонія прощання зі сенатором Ліндсі Ґремом ВАШІНҐТОН. – Провідники США, України та Ізраїлю 28 липня у Вашінґ­тонському катедральному соборі взяли участь у церемонії прощання з сенатором-республіканцем Ліндсі Ґремом. На поминальну службу прибули...


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